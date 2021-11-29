Смертоносный ураган в Стамбуле

По меньше мере 4 человека погибли в результате урагана, обрушившегося на Стамбул. По данным Минздрава Турции, ещё около 40 получили ранения во многих случаях разносимыми сильным ветром обломками крыш, сорванных с домов.

Управление береговой охраны Турции приостановило движение судов по Босфорскому проливу, а несколько самолётов авиакомпании Turkish Airlines из-за урагана не смогли приземлиться в Стамбуле и были направлены в Анкару и Измир.