Побег из карантинного отеля

В Нидерландах арестованы двое туристов, сбежавших из карантинной гостиницы в Бадхеведорпе недалеко от Схипхола. Здесь размещены пассажиры, прилетевшие в прошлую пятницу из ЮАР двумя рейсами. Более 60 из них оказались инфицированы новым штаммом коронавируса омикрон.

Арестованные (мужчина испанец и женщина - гражданка Португалии) собирались вылететь в Испанию и были задержаны уже в самолёте.

Нарушение карантинных обязательств является преступлением в Нидерландоах и полиция составила официальный протокол. Дело передано в прокуратуру.