Феминистки провели в Брюсселе акцию в защиту женщин

Радикальные феминистки, уличные музыканты, борцы с капитализмом — такая причудливая смесь примерно тысячи протестующих провела в Брюсселе демонстрацию в защиту женщин. Они скандировали лозунги: «Хватит, долой, мы сыты по горло».

Акцию организовало одно из многих бельгийских движений, требующих покончить с насилием против женщин. Оно называется Balance Ton Bar «Наведите порядок в барах», потому что именно в барах мужчины пристают к девушкам и женщинам.

«Мы ждём, чтобы мужчины стали нашими союзниками и заняли активную позицию в этой борьбе, - сказала Маите Меус из этого движения. - Мы не хотим воспитывать мужчин. Мы хотим, чтобы они учились сами и сами находили недостатки, которые нужно исправлять. Вот чего мы ждём ».

Это движение было создано в этом году по примеру американского #MeToo, чтобы помочь женщинам, пережившим харассмент, сексуальные насилие и половую дискриминацию на условиях анонимности рассказывать о своих злоключениях.

Организация Самоуправляемый инклюзивный феминистский союз считает, что просто выслушивать жертв недостаточно:

"Мы требуем, чтобы полицейских учили протявлять больше понимания и сочувствия к женщинам, пережившим насилие, чтобы каждый полицейский участок служим укрытием и местом помощи для пострадавших, - сказал активист Союза Лора. - Тогда жертвы не будут думать «о, я не осмеливаюсь обращаться в полицию”. Это безумие, что выжившие используют соцсети для рассказа своих историй, а не пытаться восстановить справедливость и осудить всё происходящее».

Не только бельгийки отстаивают свои права. Заступиться за своих соотечественниц пришли некоторые мужчины. К демонстрации примкнули и беженцы.

«Женщины должны жить в безопасном обществе, и это безопасное общество они должны строить вместе с мужчинами, - сказала иммигрант Фредерик. - Бельгийцы всех полов должны это строить вместе с мигрантами и всем обществом".

Участники митинга признавали, что подобные изменения, независимо от того, насколько они велики или малы, требуют от всех граждан огромных усилий. И Бельгия уже их предпринимает.

"Большую важность имеет образование, в том числе подготовка и переподготовка сотрудников полиции, которым нужно принимать жалобы и самим выявлять случаи плохого обращения с женщинами, - сказал член Федерального парламента Лоранс Занчетта. - А пока 70% таких жалоб остаются без рассмотрения. Это означает, что пострадавшая женщина будет жить с острым с чувством несправедливости ».

Демонстрация завершилась у импровизированного памятника жертвам сексуального насилия, на котором помещён их список.