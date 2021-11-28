Австралийская армия высадилась на Соломоновы острова

Австралийская армия высадилась на Соломоновы островаКомментарии
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Подразделения вооружённых сил Австралии прибыли на Соломоновы острова. Об этом после массовых антиправительственных протестов и беспорядков в столице Хониара просил премьер-министр Манассе Соговаре. В Канберре называют миссию своих военнослужащих миротворческой и обещают не вмешиваться в политику.
В ходе беспорядков на Соломоновых островах протестующие поджигали правительственные учреждения и штурмовали здание парламента. Соговаре был вынужден выступить с экстренным телеобращением, чтобы заверить граждан, что он ещё остаётся премьер-министром.