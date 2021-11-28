Австралийская армия высадилась на Соломоновы острова

Подразделения вооружённых сил Австралии прибыли на Соломоновы острова. Об этом после массовых антиправительственных протестов и беспорядков в столице Хониара просил премьер-министр Манассе Соговаре. В Канберре называют миссию своих военнослужащих миротворческой и обещают не вмешиваться в политику.

Не нам вмешиваться в их демократию, не нам вмешиваться в то, как они решают эти проблемы. Мы присутствуем здесь просто как добрые родственники, пытаемся обеспечить стабильную и безопасную среду для решения проблем на Соломоновых островах, проблем, с которыми надо разбираться мирно. Скотт Моррисон премьер-министр Австралии

В ходе беспорядков на Соломоновых островах протестующие поджигали правительственные учреждения и штурмовали здание парламента. Соговаре был вынужден выступить с экстренным телеобращением, чтобы заверить граждан, что он ещё остаётся премьер-министром.