Шторм "Арвен" обрушился на Великобританию

Два человека стали жертвами шторма "Арвен", который обрушился вечером в пятницу на Великобританию.

Накануне метеорологическая служба Соединенного Королевства объявила самый высокий красный уровень угрозы на большой территории страны из-за сильнейших ветров, порывы которых достигали 44 м/с. В результате удара стихии 112 тыс. человек на севере Англии остались без света из-за обрыва линий электропередачи.

Помимо сильных ветров, шторм "Арвен" принес снег на возвышенности Шотландии, северной и центральной Англии.

В некоторых случаях это привело к заторам на дорогах и серьезным перебоям в функционировании железнодорожного транспорта.

Также метеорологи прогнозировали, что шторм несет с собой риск отключения электроэнергии и потенциального ущерба недвижимости, особенно вблизи побережья.

Хотя к утру субботы ветер утих, власти предупреждают, что из-за льда и снега погодные условия останутся сложными, и населению было рекомендовано избегать несрочных передвижений.