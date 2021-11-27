Большой шлем по дзюдо: Алан Хубецов завоевал серебро в Абу-Даби

Второй день турнира "Большого шлема" по дзюдо в Абу-Даби продолжил яркую динамику соревнований.

Героиней дня стала британка Люси Реншолл. В финале в категории до 63 килограммов против Санне Вермеер Реншолл уступала после нескольких хороших приемов голландской дзюдоистки. Но сравняла счет за 24 секунды до конца поединка благодаря хорошо проведенному косото гари. Британка неустанно атаковала и получила решающий балл благодаря этому приему.

Для Реншолл это третий титул "Большого шлема" в этом году, который стал для нее настоящим прорывом. Награды вручил вице-президент Международной федерации дзюдо Обаид Аль Анзи.

Люси Реншолл: "Я действительно счастлива, особенно после Баку. Я была очень уверена в себе сегодня, и, конечно, закончить год на высоком уровне - это потрясающе, так что да, я счастлива".

У мужчин в категории до 73 килограммов золото завоевал бронзовый призер Олимпиады Цогбаатар Ценд-Очир из Монголии. За броском ура-наге на ваза-ари последовала отличная работа в партере, где ему удалось прижать к татами своего узбекского соперника Хикматиллоха Тураева.

Монгольская команда выглядит в Абу-Даби очень мощно, но медаль Ценд-Очира стала для нее первой наградой высшего достоинства на турнире. Призеров наградил вице-президент Международной федерации и глава Африканского союза дзюдо Ситени Рандрианасолониаико.

В категории до 70 кг Джованна Скоччимарро красиво атаковала, изменив направление движения и завоевав золотой балл в поединке с японкой Сио Танаки. Это первое золото турниров Большого шлема в карьере молодой дзюдоистки из Германии. Золотую медаль ей вручил председатель Федерации борьбы и дзюдо ОАЭ Мохамед Бин Таэлуб Альдери.

Героем дня в соревнованиях мужчин, на наш взгляд, стал действующий чемпион мира бельгиец Маттиас Кассе, которому в финале в категории до 81 килограмма противостоял россиянин Алан Хубецов. Своевременная контратака в ответ на взрывную атаку россиянина принесла ему иппон.

Кассе завершил удачный для себя год последним золотом Большого шлема, которое ему вручил Паоло Наони, владелец компании Atena, партнера Международной федерации дзюдо.

Маттиас Кассе: "Я встречался с Аланом Хубецовым и на Олимпиаде. Я победил его там, и в ходе схватки я чувствовал сильное напряжение. Он жаждал реванша, что вполне нормально. Так что было трудно найти открытые позиции. Он очень умный боец, так что я счастлив, что в конце концов нашел решение".

А приемом дня на этот раз отметилась словенка Андрея Лешки. В поединке за бронзу в Абу-Даби она выполнила этот феноменальный бросок. Лешки атаковала соперницу бедром, подняла в воздух и приземлила на спину, заработав убедительный иппон.

Заключительный день сезона Мирового тура обещает еще больше блестящих поединков.