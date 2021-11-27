В Румынии выпустили банкноту с изображением женщины

Национальный банк Румынии впервые выпустил банкноту с изображением женщины. На купюре номиналом 20 леев изображена Экатерина Теодорою - первая женщина-офицер румынской армии. Она погибла в 1917 году в битве при Мэрэшешти, где командовала взводом пехоты.

Представляя новинку на пресс-конференции в пятницу, управляющий Национального банка Румынии Мугур Исэреску сказал: "Прежде всего, она была первой женщиной-офицером. Мы столкнулись с большим общественным интересом к этой фигуре. Многие поддерживают продвижение и укрепление гендерного равенства. Это решение подчёркивает важную роль женщин в истории и обществе Румынии".

Первую мировую Экатерина Теодорою начала медсестрой, но затем стала солдатом под впечатлением патриотизма раненых и в связи со смертью брата Николае (сержанта румынской армии). Согласно соцопросам, по популярности она стоит рядом с королевой Румынии Марией. Экатерина похоронена в городе Тыргу-Жиу, в 1936 году на её могиле был установлен памятник.

Новая купюра будет введена в обращение первого декабря.