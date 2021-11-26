Траур по погибшим на шахте "Листвяжная"

В Кемеровской области с сегодняшнего дня и вплоть до понедельника - траур. Регион скорбит по жертвам аварии на шахте "Листвяжная", там накануне погибли 52 человека - горняки и шесть спасателей. Причина, по сообщениям властей - взрыв метана и отравление продуктами горения. В момент трагедии под землей находилось 285 горнорабочих. Многим из выживших нужна медицинская и психологическая помощь.

Что именно привело к аварии, еще предстоит разобраться. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении промышленной безопасности, задержан директор "Листвяжной". Примечательно, что ранее в этом году он выиграл региональный конкурс среди менеджеров шахт, получив звание лучшего управленца.

Трагедия на шахте "Листвяжная" стала крупнейшей в угольной отрасли России с 2010 года.