Экоактивисты против "чёрной пятницы"

"Заставьте Аmazon платить". Под таким лозунгом в Лондоне прошла акция протеста, участники которой требовали от компании повысить зарплату сотрудникам и одобрить формирование профсоюзов. Манифестация приурочена к Black Friday ("черной пятнице") - последней пятнице ноября, когда в Европе и США начинаются предрождественские распродажи. По словам демонстрантов, происходящее в этот день отражает одержимость современного общества чрезмерным потреблением, не совместимым с обеспечением пригодного для жизни состояния планеты.

Анна Брайер, НКО "Labour Behind the Label": "Черная пятница - праздник покупок самых разных товаров. Причем массовый. Между тем сейчас планета переживает чрезвычайную климатическую ситуацию. Совершенно очевидно, что необходимо принимать дополнительные меры с целью ограничить наше потребление и мотивировать людей покупать более экологичные вещи. А такие компании, как Amazon, просто грабят людей, подталкивая их тратить как можно больше".

Активисты международного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") заблокировали распределительные центры компании Amazon в Великобритании, Германии и Нидерландах. Приобретение "ненужных вещей" заявляют манифестанты, приводит к деградации мировой экосистемы. Демонстранты планируют продолжать блокировку складов интернет-гиганта до утра воскресенья.