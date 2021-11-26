Бунт мигрантов и обещания Лукашенко

На западе Польши около сотни мигрантов устроили бунт в охраняемом центре с требованием направить их в Германию либо вернуть в Ирак. В зданиях были выбиты стекла, предпринимались попытки прорвать ограждение. Ситуацию удалось стабилизировать после того как на место прибыли около 500 полицейских. В центре пребывают 604 человека, нелегально оказавшихся на территории Польши. В тот же день польский солдат пострадал во время попытки большой группы мигрантов прорваться в страну с территории Беларуси.

Между тем Сенат Польши добрил поправки к закону о защите границы, которые позволят властям не допускать посторонних в приграничную зону после истечения срока режима ЧП.

В пятницу белорусский президент Александр Лукашенко выступил перед мигрантами возле логистического центра рядом с пунктом пропуска "Брузги". "Я вам обещаю, все что я могу сделать и органы государственной власти Беларуси — мы сделаем. Мы настойчиво будем просить западные государства вам помочь", — сказал он.

На этом фоне в международном аэропорту Минска вылета на родину ожидают переселенцы, отказавшиеся от идеи нелегально попасть в Европу через Беларусь. Очередной вылет в иракский Эрбиль запланирован на субботу. В пятницу в Ирак на двух самолетах вернулись 600 человек.

Всего с начала года белорусско-польскую границу попытались пересечь свыше 30 тысячи мигрантов.