Что известно о назальной вакцине SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021?

Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду рассказал, что в рамках ревакцинации от Covid-19 испытал российскую назальную вакцину, разработанную Центром имени Гамалеи. Как позже пояснил его пресс-секретарь, препарат президенту РФ впрыснули на следующий день после ревакцинации "Спутником Лайт". "Никаких побочных эффектов, ни температуры у главы государства не было", - добавил Дмитрий Песков.

Что на сегодняшний день известно о назальной вакцине SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021?

В середине октября российский Минздрав разрешил проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея 08-Гам-КОВИД-Вак-2021, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

По словам его главы Александра Гинцбурга, побочных эффектов у препарата не выявлено. Его заместитель Денис Логунов добавил, что назальная вакцина безболезненна и создаёт дополнительный иммунный барьер в верхних дыхательных путях. Александр Гинцбург пояснил, что назальная вакцина не отменяет необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, поскольку обеспечивает ещё один барьер на пути инфекции.

Как пройдут испытания?

В испытаниях назальной формы примут участие 500 взрослых добровольцев. Окончание второй фазы запланировано на 31 декабря 2023 года.

Варианты исследования назальной вакцины против коронавирусной инфекции есть разные, рассказал РИА Новости глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, планируется привить тех, кто уже ранее был вакцинирован "Спутником V", и тех, кто не имеет антител, затем изучить полученные данные.

Как заявил на совещании в среду премьер-министр Михаил Мишустин, "доклинические испытания препарата уже проведены, они показали, что вакцина безопасна, работает. Программа клинических исследований тоже подготовлена". Он пояснил, что клинические испытания нужны, чтобы еще раз оценить безопасность и эффективность вакцины, подобрать правильную дозировку. "По результатам, через 42 дня после начала, будет подготовлен промежуточный отчет для регистрации препарата и параллельно начнется третья фаза испытаний. Все необходимые средства для этого зарезервированы", - заключил глава кабмина.

Назальная вакцина и QR-коды

Заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов выразил надежду, что назальной вакцины от коронавируса будет достаточно для получения QR-кодов. "Это одна из задач, - сказал он в интервью RT. - А также - иммунизация тех, кто уже вакцинировался, и переболевших... Я очень надеюсь, что интраназальной иммунизации будет достаточно".

Логунов рассчитывает, что в 2022 году назальная вакцина от коронавируса будет готова к массовому выпуску. "Сроки всегда зависят от набора добровольцев. Например, исследование может стартовать в январе 2022 года, первая и вторая фазы займут несколько месяцев. В целом прогноз оптимистичный", - сказал он.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.

Назальная вакцина на экспорт

Назальная форма вакцины "Спутник V" будет доступна на международных рынках в 2022 году, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он также отметил, что вакцина против коронавируса "Спутник V" для подростков также поступит на зарубежные рынки.

Вакцина "Гам-ковид-вак М" (также известна как "Спутник М") для подростков от 12 до 17 лет зарегистрирована в России уже 24 ноября. Речь идет о версии "Спутника V", концентрация которой снижена впятеро (для детей младше производители намерены снизить концентрацию в 10 раз). Испытания препарата идут в Москве с начала июня, и, по словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, уже продемонстрировали безопасность вакцины.