Трагедия на шахте "Листвяжная": спасательные работы приостановлены до утра

Власти Кузбасса объявили трехдневный траур в связи с трагедией на шахте "Листвяжная". Здесь по меньшей мере погибли 11 горняков и трое спасателей. Судьба 35 шахтеров и троих спасателей остается неизвестной. Продуктами горения отравились более 50 человек, большинство из них госпитализированы.

Спасательная операция приостановлена до утра в связи с тем, что ухудшается газодинамическая обстановка в шахте; концентрация метана растет. План дальнейших действий разрабатывается с учетом сложившихся под землей условий.

Инцидент произошел в четверг утром: на глубине 250 метров. Причиной ЧП предположительно по предварительным данным, стал взрыв метана. Об этом сказал журналистам заместитель генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин.

По данным МЧС, на момент происшествия в шахте находилось 287 горняков. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье - нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сообщается, что в 2021 году представители Ростехнадзора выявили свыше 900 нарушений на шахте "Листвяжная", девять раз ее работа приостанавливалась.