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Мир

Александр Калашников снят с поста директора Федеральной службы исполнения наказаний - Кремль

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 Euronews
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин   -   Авторское право  Mikhail Metzel/Sputnik

Президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности руководителя Федеральной службы исполнения наказаний.

Указ президента размещен на сайте Кремля. Калашников руководил ФСИН с октября 2019 года. О причинах снятия с должности не сообщается.

Новым главой ФСИН назначен Аркадий Гостев, который ранее был заместителем руководителя Министерства внутренних дел РФ.

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