Александр Калашников снят с поста директора Федеральной службы исполнения наказаний - КремльКомментарии
Euronews
Авторское право Mikhail Metzel/Sputnik-
Президент России Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности руководителя Федеральной службы исполнения наказаний.
Указ президента размещен на сайте Кремля. Калашников руководил ФСИН с октября 2019 года. О причинах снятия с должности не сообщается.
Новым главой ФСИН назначен Аркадий Гостев, который ранее был заместителем руководителя Министерства внутренних дел РФ.
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