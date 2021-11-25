Правозащитники разочарованы: президентом Интерпола избран генерал, обвиняемый в пытках

Правозащитники и ряд европейских политиков разочарованы избранием в качестве главы Интерпола Ахмеда Нассера аль-Раиси, генерал-майора МВД Объединенных Арабских Эмиратов. Его обвиняют в пытках и травле диссидентов на родине. Против аль-Раиси поданы иски во Франции, Великобритании, Норвегии, Швеции и Турции.

Генерал заявил, что для него "большая честь служить гражданам всего мира от имени своей страны и обещал построить более прозрачную, инклюзивную организацию, которая будет работать над обеспечением безопасности для всех".

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток прокомментировал ситуацию с избранием аль-Раиси:

"На данном этапе это обвинение, и конечно, мы это хорошо понимаем. Однако существует презумпция невиновности. Я хочу сказать, что Генеральная Ассамблея Интерпола приняла решение и избрала господина аль-Раиси президентом. Я продолжаю свою работу с исполнительным комитетом. Мы представили здесь, в Стамбуле, важные реформы, касающиеся управления организацией, в частности, работы исполнительного комитета. Эти изменения направлены на усиление подотчетности, целостности, прозрачности и нейтральности организации".

Юбер Жюльен Лаферьер французский депутат от департамента Рона, где находится штаб-квартира Интерпола, в течение нескольких месяцев выступал против кандидатуры аль-Раиси.

Юбер Жюльен-Лаферьер, французский депутат: "Казалось бы, как организацию, которая преследует преступников, может возглавлять человек, подозреваемый в совершении преступлений. Тем не менее, это так. Страны-члены Интерпола показали, что это возможно и выбрали того, кто навлечет позор на организацию".

Многие отмечают, что избрание аль-Раиси последовало после того, как Объединенные Арабские Эмираты направили в бюджет Интерпола 50 миллионов евро. Согласно уставу Интерпола, президент организации выполняет лишь представительские функции, вся власть остается у генерального секретаря Юргена Штока.