Лион: террасы без обогрева

Этой зимой уличных обогревателей на террасах кафе и ресторанов французского Лиона больше не будет. Мэрия города, которую возглавили "зелёные", издала соответсвующий запрет. Это решение было принято в разгар эпидемии Covid-19 в соответствии с климатическим законом, изданным во Франции летом прошлого года. Но хотя его вступление в силу было отложено до будущего апреля из-за эпидемии, мэра Лиона Грегори Дусе не стал дожидаться следующей весны. Он считает, что чрезвычайная ситуация с климатом требует срочных мер:

"Даже если такой обоогрев использует лишь один ресторатор из десяти, следует отметить, что в масштабах страны системы наружного отопления производят 500 000 тонн выбросов CO2 в год. Следовательно, всё это не столь уж безобидно", - говорит Дусе.

Нарушителям грозит запрет на использование террас и штрафу в размере 35 евро. Рестораторы считают, что такие меры были предприняты преждевременно, так как эпидемия Covid-19 снова набирает обороты, а в такое время более безопасные террасы особенно популярны у клиентов. Они просят у мэрии разрешения расширить террасы, чтобы компенсировать потерю посетителей зимой. А вместо уличых обогревателей предлагают своим клиентам тёплые одеяла и подушки.