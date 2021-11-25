ЕС очищает политическую рекламу и финансирование партий

Бывает, пользователь интернета вдруг получает просьбу о финансовой поддержке от партии с близкими ему взглядами или, как будто случайно, наталкивается на хвалебную статью о деятеле, за которого он мог бы проголосовать. Эта скорее всего скрытая политическая реклама, которую Еврокомиссия назвал грязным методом и предложила Парламенту искоренить.

"Как только закон об этом будет принят, пользователи смогут ясно отличать политическую рекламу от обычного контента, потому что она будет четко помечена как таковая, - сказала вице-председатель Вера Йоурова. - Граждане смогут узнать, почему они видят эту рекламу, кто за неё заплатил, какие сведения были использованы, чтобы направить её именно этим людям".

Такие онлайн-платформы, как Facebook, под угрозой штрафа, должны будут признавать, откуда они узнали о мировоззрении пользователя и воздержаться от использования личной информации для адресной рассылки политической рекламы. Некоторые критиковали эту инициативу как опасный шаг, который приведет к созданию европейского министерства правды. Но эксперт по политическому пиару из организации Votewatch Europe считает, что в нынешних планах этого нет:

«Не предлагается никакого конкретного механизма, который поставил бы под угрозу свободу слова, который занимался бы систематической проверкой фактов для государства, - сказал Дору Франтеску. - Я думаю, что в итоге будет сознал своего рода мягкий регулятор, посредник между властями и платформами. Он обеспечит, чтобы контент не вводил людей в заблуждение, не манипулировал сознанием, был прозрачен в отношении того, кто его разместил".

Правила политической рекламы должны быть одобрены Европарламентом и лидерами ЕС, чтобы вступить в силу к 2024 году. Они станет частью более масштабного плана по защите демократии от электронных технологий. Ускорение этому процессу придали разоблачения вредоносного контента, с которыми выступила на днях в Европарламенте бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген.