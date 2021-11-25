В США обсуждают вердикт по делу Арбери

"Пункт первый : предумышленное убийство. Присяжные признают подсудимого Трэвиса МакМайкла виновным". Этой фразы семья, друзья и сторонники Ахмада Арбери ждали долгие месяцы: накануне суд штата Джорджия признал вину трех мужчин в убийстве безоружного 25-летнего афроамериканца.

Это - Треэвис МакМайкл, застреливший Арбери, его отец Грегори и их сосед Уильям Брайан, все трое в феврале 2020 года преследовали Арбери, которого приняли за грабителя. Видеозапись на телефоне, на которой запечатлены погоня и нападение, стала ключевым доказательством.

Защита настаивала на том, что мужчины пытались осуществить гражданский арест и выстрелили, когда Арбери оказал сопротивление. Процесс вызвал в США ожесточенную дискуссию - и о правомочности такого ареста, и о предвзятом отношении к афроамериканцам.

Ванда Купер-Джонс, мать Ахмада Арбери, призналась: "Это была долгая, тяжелая борьба, но Бог милостив. По правде, в 2020 году я и представить не могла, что этот день настанет".

Один из лидеров движения за права чернокожих преподобный Эл Шарптон назвал вердикт символичным: "И пусть по всему миру разнесется весть о том, что жюри из 11 белых и одного чернокожего присяжного на глубоком американском юге встало и сказало, что жизни черных имеют значение".

Мужчинам грозит пожизненное заключение. Теперь суду предстоит решить, предоставлять ли им возможность условно-досрочного освобождения.