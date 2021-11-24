Путин и Вучич обсудят цену на российский газ для Сербии

В четверг президенты России и Сербии Владимир Путин и Александр Вучич встретятся в Сочи – в 19-й раз за последние семь лет. За все эти годы Белград ни разу не присоединился к антироссийским санкциям Евросоюза, а Москва не признает независимости Косова.

Центральной темой встречи должна стать цена на российский газ для Сербии. Скорее всего она будет ниже рыночной, говорят эксперты.

"Это точно не будет обычная рыночная цена. Насколько низко опустится стоимость – зависит только от Путина. По цене, которую он предложит, мы сможем понять, доволен ли он отношениями с Сербией или надеется, что она изменит свою позицию. Это будет не рыночная цена, а знак дружбы", – считает бывший посол Югославии в Москве Сречко Джукич.

На сегодня Сербия закупает российский газ по одной из самых низких в Европе цен – 270 долларов за тысячу кубометров. Однако действующий контракт истекает 31 декабря.

По словам Вучича, Белград получил предложение продлить договор, но уже по цене около 780 долларов. Сербия не сможет платить так много, заявил президент: "Не могу сказать, что мне страшно. Я очень хорошо знаю Путина, мы друзья, но я все равно нервничаю, потому что несу ответственность за свою страну. Я знаю, сколько это будет стоить нашим гражданам. Я буду бороться за наши интересы и попрошу у президента Путина сделку получше".

Кроме газового вопроса президенты России и Сербии обсудят возможности сотрудничества в области технологий и инноваций и поставки Белграду вакцины "Спутник Лайт".