Аресты по делу о мошенничестве в энергосекторе

Полиция Италии арестовала 22 человека по делу о мошенничестве в энергетическом секторе. Изъяты свыше 40 млн евро. Задержания прошли в Италии и Германии. По данным следствия, с 2016 по 2020 годы преступники обманным путем получали в контролирующих госорганах сертификаты энергетической эффективности, которые затем покупали крупные поставщики и распределители энергоресурсов Италии в рамках своих обязательство по энергосбережению. Из-за той схемы цены на электроэнергию в стране были искусственно завышены.