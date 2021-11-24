Правозащитники обвиняют Минск и Варшаву.

Кризис на белорусско-польской границе приводит к серьезным нарушениям прав человека со стороны обеи[ страх в отношении мигрантов и просителей убежища. Об этом говорится в опубликованном в среду отчёте правозащитной организации Human Rights Watch, озаглавленном "Умри здесь или иди в Польшу". В своём интервью Euronews замдиректора Human Rights Watch в европе и Центральной Азии Бенджамин Вард сказал:

"Хотя именно Беларусь несёт большую ответственность за организацию этого кризиса, наши исследования показали, что действия Польши усугубляют страдания, которые испытывают люди. Как из-за отпора оказываемого мигрантам и просителям убежища, пересекающим границу - так и из-за того, что им отказывают в гуманитарном доступе в приграничную зону, где объявлено чрезвычайное положение".

Оказавшиеся в ловушке на белорусской стороне или заблудившись на польской люди рассказали, что сутками бродили по лесам и болотам в мороз без еды и воды. По меньшей мере 13 человек погибли, в том числе гоодовалый сирийский мальчик.

Human Rights Watch находит такое недопустимым:

"Мы счистаем правильным ожидать от государств-членов Европейского союза высоких стандартов поведения, как это и должно происходить в условиях демократии, - говорит Бенджамин Вард. - Существует обязательство уважать основные принципы прав человека. Таким образом, при соответствующем гуманитарном доступе и с большим упором на то, чтобы люди, заявляющие о намерении искать убежища, получили доступ к соответствующему процессу, я думаю, мы сможем увидеть значительный сдвиг в ситуации на польской стороне границы".