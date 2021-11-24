"Светофор": победители выборов в ФРГ формируют правительство

В Германии, победившие на сентябрьских выборах в бундестаг партии, договорились о формировании нового правительства. Кабинет будет особенным, поскольку его создают политические силы ранее в таком составе не вступавшие в коалицию на федеральном уровне: Это социал-демократы (СДПГ), "Союз-90/"зеленые" и Свободная демократическая партия ( СвДП). Канцлером, по данным местных СМИ, не позднее 8 декабря будет избран член СДПГ Олаф Шольц. Он сменит на посту Ангелу Меркель. Коалиционное соглашение окончательно утвердят в конце следующей недели.

Олаф Шольц, СДПГ: "Нас объединяет вера в прогресс и в то, что политикой можно добиться чего-то хорошего. Все мы стремимся сделать нашу страну лучше, хотим, чтобы Германия двигалась вперед и была единой. Мы намерены решать задачи, которые связаны с защитой окружающей среды и изменением климата, реструктуризацией промышленности, модернизацией страны и укреплением сплоченности общества. Мы собираемся достичь большего прогресса".

Один из главных пунктов программы нового правительства - борьба с изменением климата. До 2030 года в стране планируется отказаться от угольной энергетики и расширить использование возобновляемых источников.

Роберт Хабек, Союз 90 / Зелёные: "Тот факт, что стоимость квот на выбросы СО2 цена не опускается ниже 60 евро, означает, что поэтапный отказ от угля будет продолжен. А теперь мы посчитали и увидели , что с нашим коалиционным договором мы находимся на пути к осуществлению цели - сдержать рост глобального потепления в рамках полутора градусов".

Основной целью объявлено достижение Германией климатической нейтральности к 2045 году. Кристиан Линднер, лидер СвДП отметил, что заключенное коалиционное соглашение должно быть выгодным и для бизнеса: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - совершить переход к углеродной нейтральности так, чтобы наша страна по-прежнему процветала. Мы намерены сохранить рабочие места и дать людям выбор".

Если не произойдет никаких сюрпризов, то уже до Рождества канцлер Ангела Меркель, возглавлявшая правительство 16 лет, и министры ее кабинета перестанут исполнять свои обязанности. Ее партия, Христианско-демократический союз, заняла на выборах второе место и уходит в оппозицию.