Сбой в логистике на Дальнем Востоке

Кризис на мировом рынке логистики, возросшая экономическая активность и, как следствие, увеличение транзита из Китая сказываются на загруженности портов в Приморье. Так, объем грузоперевозок между Китаем и Европой через Россию увеличился на 47% по сравнению прошлым годом.

Суда ожидают обслуживания по несколько дней, а во Владивостоке скопились контейнеры для дальневосточных регионов — Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области, в связи с чем наблюдается увеличение сроков поставок, а водители грузовиков вынуждены стоять в огромных очередях. Сбои в логистике зафиксированы во всех морских гаванях Дальнего Востока.

Проблема привлекла внимание федерального правительства. Власти обещают, что ситуация с стабилизируется до конца ноября. Вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил ведомствам рассмотреть вопрос стимулирования строительства контейнеров и контейнеровозов для обеспечения морских грузоперевозок и разработать транспортную модель потоков грузов на Дальнем Востоке. По словам Трутнева, потребуются некоторые изменения законодательства, в том числе предусматривающие приоритет социально значимых грузов.