Коронавирус в ЕC: мрачные прогнозы и упор на вакцинацию

По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, к марту следующего года общее количество смертей от коронавируса в Европе, вероятно, превысит 2 миллиона. Брюссель объявил, что для полностью вакцинированных людей риск умереть от COVID-19, меньше, чем у непривитых.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«Глядя на уровни госпитализации и смертности, сейчас мы видим, что у нас пандемия непривитых, поэтому ключевым приоритетом остаётся проведение вакцинации».

Такую оценку подтверждает статистика Европейского центра профилактики и контроля заболеваний за последние 14 дней:

В таких странах, как Ирландия, где 93% населения полностью вакцинированы, число смертей на 1 миллион человек составляет 15.

В то же время, в Болгарии, где полностью вакцинировано только 29% населения, уровень смертности на миллион составляет 325.

Эпидемиолог Брюссельского Свободного университета Ив Коппитерс:

«Мы видим, что вакцины действуют на людей, заражённых вариантом “Дельта”, менее эффективно, чем мы ожидали. Их эффективность всё ещё очень хороша для предотвращения тяжелых случаев и смерти, и это отличная новость. Но что касается инфекций, то мы видим, что вакцинированные тоже способствуют циркуляции вируса, хотя и меньше, чем непривитые».

Со временем, после первого и второго укола иммунная защита от коронавируса начинает ослабевать. Это вынуждает многие европейские страны готовитьтся к проведению ревакцинации, то есть предлагать дополнительную, бустерную дозу.