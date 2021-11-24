Еврокомиссия призвала правительства ЕС думать о росте и долгах

Брюссель выразил сомнения относительно устойчивости экономического восстановления Евросоюза после пандемии. Причины - в новых волнах коронавируса, появлении новых штаммов, усилении ограничительных мер по всему континенту. Кроме того, страны-члены вынуждены увеличить денежные заимствования.

Однако еврокомиссар по экономике настаивает, что худшее уже позади:

"Мы не должны недооценивать рост числа инфекций, но мы не должны думать, что последствия этих новых инфекций для нашего хозяйства могут быть такими же или сопоставимыми с теми, которые мы имели прошлой зимой, - сказал Паоло Джентилони. -Теперь у нас есть вакцины, и меняются отношения между нашей экономикой и пандемией "

Еврокомиссия представила ежегодный анализ национальных бюджетных планов. Брюссель предупредил страны с высоким уровнем долга, что сейчас самое время сосредоточиться на экономическом росте и подумать о сокращении расходов. В эту группу с крупной задолженностью входят Греция, Италия, Испания и Франция.

«Да, у нас есть рост, но мы не должны чрезмерно увеличивать наши текущие расходы, - продолжал еврокомиссар. - Мы послали некоторым станам такой сигнал: мы утверждаем все ваши предложения по бюджетам, мы не просим конкретных изменений, как мы это делали в предыдущие периоды, но мы сигнализируем о проблеме. Этот сигнал не следует толковать неправильно. Мы не просим слишком рано затягивать пояса, проводить консолидацию и возвращаться к режиму строгой экономии ».

Такие предупреждения сделаны перед тем, как Еврокомиссия приступит к пересмотру Пакта стабильности и роста. Это может стать поводом для возобновления прежних разногласия между Севером и Югом Еврозоны. Из-за пандемии с 2020 года было приостановлено действий бюджетных правил ЕС. Ожидается, что Брюссель будет снова настаивать на их выполнении в 2023 году.