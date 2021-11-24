Дом для престарелых слонов

На этой ферме в Лимузене в центре Франции Тони и Софи, пара бельгийских энтузиастов, бывших владельцев зоопарка, создали уникальный в своем роде дом для престарелых cлонов. Сюда принимают бывших питомцев зоопарков и цирковых животных. Первым жителем заведения стал Ганди, 52-летний азиатский слон.

Подобные структуры уже существуют в США и Бразилии, но в Европе аналогов ей до последнего времени не было. Основатель Тони Верхульст говорит:

"Это первый и пока единственный и приют для слонов в Европе. Дело в том, что во многих зоопарках слоны между собой дерутся, и трудно бывает найти отдельное место даже для всего одного старого слона. А другая проблема заключается в том, что сейчас во многих странах запретили использовать диких животных в цирках. А куда тогда девать цирковых слонов?"

Идея создания слоновьего приюта родилась несколько лет тому назад. На одни только административные процедуры ушло около 5 лет. Стоимость проекта составила 1 млн евро. Финансировали его сами основатели, но им очень помогли и пожертвования - в частности, от Фонда Бриджит Бардо.

Запрет на использовапние диких животных в цирках действует уже в 20 европейских странах и в настоящее время внедряется во Франции.