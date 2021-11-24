Коронавирус в Европе: новые антирекорды и ограничения

В Старом Свете ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. Европа стала единственным регионом в мире, где за неделю число случаев инфицирования выросло на 11%. В среду санитарные власти Чехии сообщили о новом антирекорде - 26 тысяч зараженных. Это максимальный показатель за сутки, зафиксированный в стране за все время пандемии. На данный момент в республике с ковидом госпитализированы около шести тысяч человек.

Ярослав Валевский, врач больницы в Ческе-Будеёвице: "На прошлой неделе лишь каждый девятый из попавших к нам в отделение пациентов был вакцинирован. Сейчас из поступающих больных вообще нет привитых. По-моему, эти цифры однозначно говорят о том, сколь важное влияние вакцинация оказывает на судьбы людей" .

Средний показатель заболеваемости в Чехии сейчас составляет 1061 случай инфицирования на каждые 100 тысяч человек. С понедельника в стране для невакцинированных действует локдаун. Эпидемиологи настаивают на введении в республике режима чрезвычайной ситуации.

В последние недели заболеваемость COVID-19 стремительно растет в Германии. За сутки, по данным Института Роберта Коха, положительный тест коронавирус сдали почти 67 тысяч человек, от последствий ковида скончались 335 пациентов. Общее количество летальных исходов за пандемию приближается к ста тысячам. С конца ноября в стране вступят в силу дополнительные ограничительные меры, которые преимущественно затронут непривитых граждан.

"Мы должны ускорить вакцинацию населения и убедить людей сделать прививку", - написала в Twitter глава Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Давайте соблюдать дистанцию и носить маски", - призвала политик.

Робб Батлер, исполнительный директор европейского отделения ВОЗ: "Мы очень встревожены, поскольку на прошлой неделе мы к большому сожалению преодолели отметку в полтора миллиона смертей от ковида. Если мы продолжим нынешний курс, мы прогнозируем, что к весне следующего года из-за коронавируса погибнут еще 500 000 человек".

В Италии, на фоне роста заболеваемости ковидом, ушли в локдаун двадцать городков в автономной провинции Южный Тироль. Здесь после шести вечера закрывают кафе и рестораны. С двадцати часов до пяти утра действует комендантский час. Ограничения останутся в силе до 7 седьмого декабря. Власти все еще надеются спасти от закрытия находящиеся в регионе лыжные станции.