Пятилетие мирного соглашения в Колумбии

5 лет назад Карлос Антонио Лосада был командиром в повстанческом движении ФАРК. Тогда он и представить себе не мог, что скоро будет ходить по старинным коридорам колумбийского Конгресса в качестве сенатора. В ноябре 2016 г. Лосада подписал мирное соглашение между повстанцами и правительством. Сейчас, продолжая поддерживать мирный процесс, он критикует правительство за нарушение обещаний:

«Мы не только смогли остановить войну, продолжавшуюся 50 лет. Но мы также включили в текст соглашения в некотором роде план трансформации колумбийского общества».

Но соглашение прекратило кровопролитие только частично. По ряду причин периодически насилие продолжает вспыхивать. Его провоцируют не согласные с руководством ФАРК непримиримые диссиденты и такая вечная проблема Колумбии как наркоторговля. Уже после заключения мира в столкновениях погибли 1500 человек. По мнению Лосады, это происходит из-за неспособности исполнить пункты мирного соглашения:

«Не выполняя соглашение, не передавая землю тем, кто готов ее обрабатывать, государство уступает свои полномочия местным политическим и экономическим группам, связанным с нелегальным бизнесом».

Всего в нескольких метрах от Конгресса находится здание правительства. Хуан Камило Рестрепо - высокий комиссар по вопросам мира. Он подчёркивает успешность мирного процесса и отвергает обвинения в том, что он не выполняется:

«На сегодня 95% бывших боевиков, в соответствии с соглашением, получили государственную поддержку. Лучший способ ответить критикам — показать факты и результаты, а не ввязываться в споры политического характера».

Но он также выдвигает обвинения в адрес соседней Венесуэлы, которая, по некоторым данным, предоставляет убежище диссидентам из ФАРК.

«В Венесуэле установлена диктатура. И эта диктатура должна перестать укрывать членов незаконных вооружённых формирований».

5 лет спустя после заключения соглашения полного примирения не произошло. В ближайшем будущем Колумбии предстоит столкнуться с рядом вызовов. С влиянием непримиримых членов ФАРК, Армии национального освобождения и других вооруженных групп в ряде регионов страны. Из-за конфликта каждый год тысячи человек покидают свои дома. Насилие подпитывает вечная колумбийская проблема наркоторговли.