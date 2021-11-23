COVID-19: ВОЗ боится за Европу

Коронавирус крепко удерживает в своих тисках Старый Свет. На сегодняшний день на континенте COVID-19 - причина смерти номер один. В региональном бюро ВОЗ опасаются, что в Европе, при сохранении нынешних тенденций, число умерших от последствий ковида к марту будущего года может превысить два миллиона.

"Мы можем избежать достижения этого пугающего рубежа, если будем действовать сейчас", - отмечают эксперты организации.

"Впереди нас ждет непростая зима, но мы не должны терять надежды, потому что все мы - правительства, органы здравоохранения, каждый из нас, в состоянии принять решительные меры для стабилизации эпидемической ситуации", - написал в Twitter директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

Быстрому распространению коронавируса способствуют три фактора. Во-первых, в Европе доминирует крайне заразный дельта-вариант. Во-вторых, в ряде стран были ослаблены ограничения. В-третьих, многие европейцы еще не вакцинированы.

ВОЗ призывает более активно прививать и ревакцинировать население. Людям рекомендуется не забывать о профилактических мерах: носить маски, мыть руки, проветривать помещения, соблюдать дистанцию.

Важным инструментом в борьбе с пандемией в ВОЗ называют введение санитарных паспортов.

Огромную работу проделывают ученые. Сотрудники лаборатории лондонского Университета Королевы Марии более года тестировали назальный спрей, созданный биотехнологической компанией Raphael Labs. Препарат о котором идет речь, не вакцина, а профилактическое, барьерное средство, которое на данный момент, кажется устойчивым к ряду вирусов. Насколько эффективным окажется спрей, станет известно после проведения испытаний вне лабораторных условий.