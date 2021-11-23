Почти три тысячи жителей Казани не были допущены в общественный транспорт из-за отсутствия медицинских документов с QR-кодами в первый день проверок. Такие данные представили в мэрии.

Власти Татарстана с понедельника ввели запрет на пользование общественным транспортом без официального сертификата о вакцинации от коронавируса либо справки о медотводе от прививки. После этого пассажиропоток в Казани сократился на четверть.