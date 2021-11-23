Одобрен новый этап аграрной реформы Евросоюза

Европейский парламент одобрил изменения в Общей сельскохозяйственной политике. Этот этап её реформы содержит новые меры по защите глобального климата, помощь небольшим фермам и приобщение к земледелию молодёжи.

Но ничего нового для себя не увидел 30-летний бельгиец Тийс Боленс. Он трудится на органической ферме площадью 8 гектаров:

«Реформа нас по-прежнему не затрагивает. Мы снова не получим поддержки. Для нас, мелких фермеров, улучшений не будет. Но крупные агропромышленные комплексы станут ещё крупнее. Реформа заставит нас отдавать деньги богатым. Неужели этого не понимает начальство Евросоюза? Оно позволяет государственным деньгам перетекать к людям, у которых уже много денег! "

Тийс, его коллеги и нанятые им работники выращивают около шестидесяти видов органических овощей. Но их кооператив получает помощи из Брюсселя всего на 2,5 тыс в год. 27 летняя Анна Панье считает, что это очень мало:

«Таким молодым людям, как мы, очень трудно утвердиться в сельском хозяйстве. У нас нет земли, нет техники, нет инвентаря, нет построек. Мы работаем в пластиковых туннелях и в палатках, а под хранилища мы используем контейнеры. В ход идут все подручные средства. Иногда мы радуемся тому, что у нас получается, но мы предпочли бы работать в амбарах с бетонным полом в более практичных условиях».

С 2018 года шли переговоры с властями ЕС, на которых генеральный секретарь профсоюза фермеров Пекка Песонен боролся за увеличение субсидий аграрному сектору. Он реалистично оценивает достигнутое:

«Никогда не бывает достаточно, если вы спросите любой группу заинтересованных лиц. У всех есть свои амбиции, но необходимо достигать компромисса. Европейское сельское хозяйство получает не всё, что ему нужно, но и с этим приходится жить и работать. И всё же мы считаем аграрную реформу хорошим компромиссом, который позволяет решить большинство вопросов, и мы выражаем этому свою приверженность".

Европарламент подвергал критике экологические и социальный аспекты Общей сельскохозяйственной политики. По мнению одного из докладчиков на тему реформы Эрика Андриё, её принятие должно обнадёжить тружеников села:

«Впервые с начала реформы в отрасли будет больше регулирования, чем дерегулирования. Пандемия ещё раз показала нам, что рынки, и в частности сельское хозяйство, структурно нестабильны. А для этого нестабильного рынка требуется регулирование и инструменты антикризисного управления, гарантирующие доходы фермерам».

В период с 2021 по 2027 год на Общую сельскохозяйственную политику будет потрачено 386,6 млрд евро, что чуть менее трети бюджета Евросоюза (31,95%). Её реформа в окончательном виде вступит в силу в 2023 году.