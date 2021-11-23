Брюссель предлагает наказывать за пособничество Минску

Евросоюз ужесточает свою реакцию на проникновение в него через Республику Беларусь мигрантов. Еврокомиссия выступила с законодательным предложением о внесении в "чёрный" список тех, кто причастен к доставке нелегалов к границам с Польшей, Литвой и Латвией. Брюссель обвиняет Минск в том, что тот заманивает к внешним рубежам ЕС и подталкивает к их пересечению людей из далёких стран в качестве мести за наложенные ранее на Беларусь санкции.

«Эти действия представляют реальную и настоящую угрозу безопасности нашего Союза, – сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. - Эти действия выходят за пределы Беларуси. Они испытывают наши решимость и единство. Но у Европейского Союза есть воля, единство и решимость противостоять этому и будущим кризисам».

Евросоюз уже ввел в действие целую серию ограничительных мер против окружения Александра Лукашенко, которого он не признаёт президентом и называет авторитарным лидером. Однако новое предложение направлено на причинение финансового ущерба тем компаниям, прежде всего транспортным, которые, по мнению руководства ЕС, занимаются человеческой контрабандой в Беларусь.

Новые меры против них предусматривают:

1. замораживание операций в Евросоюзе;

2. отзыв операционных лицензий;

3. запрет на полеты над ЕС или доступ к его портам;

4. приостановление прав на деятельность в блоке.

Однако депутат Европарламента от немецких зелёных призывает не переносить гнев с белорусских властей на мигрантов:

«Пока мы рассматриваем людей как наибольшую угрозу, мы даём режиму Беларуси все рычаги воздействия, - сказала Ска Келлер. - Мы должны помогать тем людям, которые застряли на границе. Они не оружие, это нуждающиеся люди».

Напряженность на границе с Беларусью выявила слабость миграционной политики Евросоюза. Новый законопроект призван залатать бреши в охране общих рубежей и предотвратить использование беженцев для давления на ЕС в будущем.