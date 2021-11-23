В Болгарии расследуют обстоятельства смертельного ДТП

Это ДТП стало одним из крупнейших в Европе за последние годы. Туристический автобус, возвращавшийся из Турции в Скопье, ударился о дорожное заграждение и загорелся. Погибли 46 человек. В их числе 12 несовершеннолетних. Из автобуса смогли выбраться лишь семь человек.

Большинство жертв - граждане Республики Северная Македония.

Марина Стоименова, Euronews: "Премьер-министр этой страны Зоран Заев в связи ЧП прибыл в Болгарию. Вместе с некоторыми членами правительства он навестил находящихся в больнице пострадавших. Премьер пообщался с выжившими в автокатастрофе людьми, что бы попытаться понять, как все случилось".

"Расследование проведут болгарские специалисты", - сказал журналистам Заев. " У тех, кто остались в живых, свои представления и воспоминания о том, что произошло", - добавил премьер-министр.

Сообщается, что разбить стекло и покинуть горящий автобус, удалось двум женщинам и пятерым мужчинам. С травмами и ожогами раненых доставили в больницу скорой помощи в Софии. Угрозы их жизни нет.

"Болгарское государство и все службы, имеющие отношение к обеспечению безопасности и расследованию такого рода инцидентов, работают здесь и сейчас ", - отметил глава технического правительства Болгарии Стефан Янев. Он так же выразил надежду, что результаты расследования помогут избежать подобных трагедий в будущем.

За несколько часов до смертельного ДТП, в Болгарии произошел еще один инцидент: в селе Рояк во время пожара в доме престарелых погибли девять человек. Двадцать четвертое ноября в республике объявлено днем национального траура по жертвам разыгравшихся трагедий.