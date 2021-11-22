Венесуэла вошла в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своему самому большому оркестру в мире, в котором сыграли вместе 12 тыс музыкантов. Коллектив, названный Системой детских и юношеских оркестров страны, вышел вперёд по численности, побив рекорд России, которая представила в 2019 году 8 тыс музыкантов, игравших вместе.

"Мы - самый большой оркестр в мире. Спасибо", - с удовлетворением констатировал Фредди Саньес, министр связи и информации Венесуэлы. Эту радость разделили все регионы, коллективы которых входят в общий большой оркестр.

Уриалис Аррой, региональный руководитель Венесуэльского молодёжного оркестра, говорит:

"Я уверена, что это наше национальное достижение. Вот что делает объединение, это настоящая оркестровая семья. Объединяйте венесуэльцев, находящихся за пределами страны, с теми, кто здесь живёт. Я уверена, что для Венесуэлы это большое достижение".

13 ноября Система детских и юношеских оркестров Венесуэлы исполнила "Славянский марш" Чайковского во дворе Военной академии в Каракасе. Это выступление и стало новым рекордом, вошедшим в Книгу Гиннеса.

Около 12 тыс венесуэльских музыкантов, в том числе 12-летние дети и взрослые члены оркестра Симона Боливара, играли под управлением маэстро Андреса Асканио.

Система оркестров Венесуэлы - государственная программа, основанная в 1975 году покойным маэстро Хосе Антонио Абреу, которая предоставила тысячам детей из всех слоёв общества одинаковый доступ к музыкальному образованию.