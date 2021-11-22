Третья прививка президента

За три недели ноября темпы вакцинации в РФ выросли вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, всего в стране полностью привито 58 с лишним миллионов граждан. Среди них - и глава государства: президент Владимир Путин, получивший вакцину "Спутник" весной, сообщил о ревакцинации все тем же "Спутником".

"Я сделал себе еще одну прививку, это уже называется ревакцинация", - отметил президент. Владимир Путин обсудил свое самочувствие с замдиректора центра имени Гамалеи Денисом Логуновым, именно его ведомство разрабатывает вакцины семейства "Спутник". Президент подчеркнул, что чувствует себя хорошо и предложил принять участие в испытаниях назальной вакцины, которой занимаются коллеги Логунова.

Осенняя волна ковида в России отмечена рекордами по заболеваемости и летальности, на этом фоне Минздрав рекомендовал ревакцинацию тем, кто привился более полугода назад. Препарат выбора - "Спутник лайт", однокомпонентный близнец "Спутника V". На подходе и "Спутник М": эта вакцина для детей от 12 лет вошла в третью фазу клинических испытаний.

Прививка - не только надежный способ защитить свое здоровье, но и важный элемент социализации. Справка о перенесенной вакцинации упростит доступ в общественные заведения, театры, музеи. В Татарстане власти пошли дальше, этот регион первым в России ввел проверку qr-кодов в общественном транспорте. Ранее правительство предложило сделать такие коды обязательным по всей стране: инициатива находится на обсуждении в Госдуме.