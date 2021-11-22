Франция: сохранить Роханский мост

Знаменитый Роханский мост, главную достопримечтальность города Ландерно в Бретани на северо-западе Франции, готовят к ремонту.

70-метровая переправа через реку Элорн была построена в 1510 году. Наряду с флорентийским Понте Векьо и эрфуртским Кремебрюке, Роханский входит в число последних обитаемых мостов Европы. У него шесть арок. С одной стороны здесь живописные фахверковые дома, а с другой - прекрасные каменные особняки.

"В средние века жилые мосты были обычным явлением, - объясняет Магали Прижент, ответственная за наследие города Ландерно. - Среда обитания была очень концентрированной, использовали каждый квадратный метр для жителей, но также и для торговцев, потому что мосты по определению являются местом перехода".

С XVIII века из-за опасности возгорания и других факторов жилые мосты за редкими исключениями постепенно исчезли из городского пейзажа. Роханский выдержал четыре пожара и превратности истории. Сейчас здесь осталось около 15 жителей. Среди них и Патрик Леклерк, мэр Ландерно:

"Это настоящий город: здесь есть жилые дома, магазины, здесь можно хорошо провести время, повеселиться, есть где пообедать или просто выпить бокал вина. Здесь фактически можно жить полной жизнью, - говорит Леклерк. - Но этот мост уже гнётся под весом своего возраста - ему без малого 500 лет. При строительных работах, реконструкции, модификации некоторых зданий возникают некоторые неудобства, нередки камнепады: то один камень оторвётся от стены, то другой, а там и вся насыпь под пристанью может обрушиться".

Аптека, книжный магазин, блинная и кафе сменили шорника, торговца тканями и ювелира. Тюрьмы больше нет, а вместо мельницы появился доходный дом. Роханский мост отличается ещё и тем, что он расположен между пресной водой реки Элорн и морской, поступающей из океана. Закаты здесь просто великолепны.

Мэрия Ландерно хочет вернуть символу города его былое величие, укрепить мост, установить новое освещение, отремонтировать фасады домов, сохранив уникальную историю.