"Матери на границе" требуют помочь мигрантам

На востоке Польши проводят манифестацию участницы группы "Матери на границе": женщины выражают солидарность с мигрантами и призывают Варшаву обратить внимание на бедственное положение нелегалов, которые оказались меж двух огней:

_"Сейчас мы требуем от польского правительства: пожалуйста, откройте гуманитарный коридор, пустите в лес, в закрытую зону, неправительственные организации и врачей".

_

"Я хочу помочь этим людям, этим детям. Нужно что-то делать. Даже если это просто манифестация. Мы должны показать правительству, президенту, премьер-министру, что мы здесь, мы не согласны с тем, что они делают".

Мигранты, оставшиеся с белорусской стороны, сейчас обитают в центре, переоборудованном из складского терминала. Сумевшим проникнуть в Польшу стараются помогать волонтёры и некоторые местные жители.

При этом польская сторона утверждает, что попытки пересечь границу не прекращаются, просто сменилась тактика: вместо массового давления на КПП нелегалы просачиваются поодиночке и небольшими группами.