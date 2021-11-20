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Вьетнам

Вьетнам открывает границы для туристов

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 Ольга Патапенка
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Вьетнам открывает границы для туристов
Авторское право  VietjetAir via AP
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Вьетнам возобновляет международное авиасообщение для привлечения туристов. Пока местные власти открывают только несколько курортов, среди них остров Фукуок.

Путешественникам понадобится сертификат о полной вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за трое суток до визита в страну, а также медицинская страховка. Проходить обязательный карантин туристом не нужно.

Динь Вьет Фыонг, заместитель директора VietJet Air:

"Мы надеемся, что открытие международных рейсов в аэропорт острова Фукуок положительно скажется на восстановлении туристического и авиационного секторов".

Пока страна открыта только для путешественников, купивших туры.

Однако, к июню 2022 года республика намерена открыть страну для въезда всех категорий вакцинированных иностранцев.