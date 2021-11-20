Локдауны и беспорядки

По меньшей мере семь человек пострадали в голландском Роттердаме во время разгона демонстрации граждан, недовольных возобновлением коронавирусных ограничений. Манифестация в пятницу вечером переросла в беспорядки, полицейских забрасывали камнями и пиротехникой. Подожжено несколько полицейских машин. Задержаны два десятка зачинщиков и активистов.

На Гваделупе массовые беспорядки ещё серьёзнее: власти Франции были вынуждены ввести на своей заморской территории комендантский час. Жители острова с начала недели выступают против обязательной вакцинации медиков и пожарных. Демонстрации регулярно перерастают в погромы с участим мародёров.

В самой Франции меры также ужесточаются: Париж объявил "боевую готовность" на фоне резкого роста числа новых случаев. Но пока правительство обещает не возвращать карантин, ужесточая лишь правила ношения масок.

В Баварии из-за роста заболеваемости отменены все рождественские базары, а в нескольких районах федеральной земли закрываются бары, рестораны и другие общественные места.

В Австрию с понедельника возвращается полный локдаун: страна стала первой в Европе, где вернули полномасштабные коронавирусные ограничения

В Литве тем временем активно идёт ревакцинация: власти страны предлагают бустерную дозу уже через 4 месяца после первых прививок. Привиться заново может теперь любой взрослый житель страны, кроме тех, кто заболел после первоначального курса.