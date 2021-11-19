По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, резолюция двух членов конгресса США является демонстрацией того, что Вашингтон вмешивается во внутренние дела других государств.

"Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может, и каждый раз мы ошибаемся - приходит, к сожалению", - сказал Песков журналистам, комментируя предложение двух конгрессменов США не признавать Владимира Путина президентом России, если он останется у власти после выборов 2024 года.

Песков заявил, что подобные инициативы являются вмешательством во внутренние дела. По его словам, только россияне могут определять, кому и когда быть президентом РФ.

Ранее на эту же тему в социальной сети Фейсбук высказался вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Он также назвал проект резолюции вмешательством в дела России.

"В конгресс США внесен проект резолюции о непризнании В.В.Путина президентом РФ, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. Рановато на этот раз американцы начали вмешиваться в президентские выборы в России. В остальном - ничего нового и ничего неожиданного", - написал Косачев.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что эта инициатива настолько неудачна, что в ответных заявлениях нет необходимости.

Два американских конгрессмена демократ Стив Коэн и республиканец Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей резолюцию, требующую от администрации США отказаться от признания Владимира Путина президентом России, если он останется у власти после 2024 года.

В резолюции утверждается, что Путин остается на посту президента благодаря фальсификациям и нарушениям, поэтому его пребывание у власти после 2024 года нужно считать незаконным.

В апреле Путин подписал закон, дающий главе государства право еще дважды переизбираться на пост президента. По официальным данным, на референдуме 77% россиян поддержали внесение соответствующих поправок в конституцию РФ.

Сейчас идет диалог между Россией и США, готовится онлайн-саммит Путина и Байдена. И ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы этому диалогу был нанесен ущерб Алексей Макаркин политолог

Политолог Алексей Макаркин в интервью Euronews отметил, что реакция Кремля на внесение резолюции на рассмотрение была негативной, но довольно сдержанной.

"Внешнеполитических инициатив в Палате представителей выдвигается много, но далеко не все из них принимаются, и, главное, даже принятые не носят обязательного характера для администрации США. Так что даже если нечто подобное и примут, то последствий не будет. В Кремле отреагировали негативно, но без драматизации. Сейчас идет диалог между Россией и США, готовится онлайн-саммит Путина и Байдена. И ни одна из сторон не заинтересована в том, чтобы этому диалогу был нанесен ущерб", - полагает Алексей Макаркин.

В октябре в интервью CNBC Путин сказал, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году, заметив, что "разговоры на подобную тему дестабилизируют ситуацию в стране".