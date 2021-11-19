"Уличные адвокаты" для бездомных

Итальянская ассоциация "Уличные адвокаты" предоставляет бесплатную юридическую помощь лицам без определённого места жительства. Эта организация по борьбе с социальным отчуждением была основана профессиональными юристами в Болонье в 2000 году, и распространила свою деятельность по всей Италии. В Неаполе "Уличные адвокаты" работают с 2008 года.

Франческо Приоре, координатор "Уличных адвокатов": "Наша ассоциация при сотрудничестве с муниципальным советом и социальными службами помогает бездомным людям, оформляя им виртуальную прописку. В Неаполе это называется "доступная регистрация". Этот виртуальный адрес даёт те же права, что и реальный, просто люди фактически не проживают по нему. Тем не менее, это гарантирует им доступ к системе здравоохранения, позволяет получить документы или зарегистрироваться в избирательных списках".

"Уличные адвокаты" также работают с сетью благотворительных организаций, призванных улучшить тяжёлые жизненные условия людей из самых социально незащищённых категорий.

Эрнестина Серво, координатор НКО Dedalus Cooperative: "Потеря работы и отсутствие возможности устроиться куда-то ещё, психические расстройства, а также более глобальные социальные проблемы, например, проблемы с иммиграцией или неудачи в семейной жизни - всё это ведёт к бедности".

"Сюда они приходят для того, чтобы принять душ. Им негде остановиться на ночлег, многие сограждане их просто не замечают, а вот Уличные адвокаты пытаются помочь бездомным место, где они могли бы жить, а также помогают вернуть им чувство собственного достоинства", — передает корреспондент Euronews Лука Паламара.

Ситуация Лучиано еще более сложна. Этому бездомному необходима юридическая консультация, так как он готовит заявление на смену пола. "Нам нужно собрать документы для моей новой идентификационной карточки, мне нужен адрес. Только так я могу обратиться в госорганы и попросить сменить графу "пол". Это важно для моего благополучия, сейчас мне плохо," — говорит он.

Лука Паламара, корреспондент Euronews в Италии: "Я решил работать в этой ассоциации по личным причинам: у моего отца были жизненные трудности. Я пообещал себе, что в будущем людям таким, как мой отец будет легче, так как я смогу защитить их интересы".

Юристы ассоциации ведут более 3000 досье в год по всей Италии. Их выручка - 0 евро. Награда для Франческо и его коллег - это то, что многим людям, которых общество предпочитает не замечать, удалось вернуться к нормальной жизни.