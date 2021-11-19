Красный свет для непривитых

На фоне очередной мощной волны коронавируса в Европе Чехия ужесточает правила для непривитых: им закрывают доступ на общественные мероприятия, в культурные учреждения, общепит, парикмахерские и прочее. Ранее пройти туда можно было с отрицательным ПЦР тестом, однако власти отменяют эту опцию. Тестирование, напротив, усилится для тех невакцинированных граждан, которые хотят продолжать ходить на работу.

Решение Праги вызвало мощный негативный отклик в обществе. Сегодня в стране полностью привиты 56% населения.

В том же ключе действуют и власти соседней Словакии: там для непривитых на три недели закроют доступ в любые общественные и развлекательные заведения. А вот в магазин, аптеку - можно, как и на работу, при наличии отрицательного ПЦР-теста. В Венгрии власти решили не вводить ограничений, но максимально упростили прививочную кампанию. Теперь желающие могут прийти в пункты вакцинации без записи в любое удобное время.

В Германии, где фиксируется рекордный суточный прирост заболевших, парламент одобрил новые меры борьбы с коронавирусом. Среди них - обязательная вакцинация некоторых групп населения - например, работников домов престарелых.