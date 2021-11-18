В Вуковаре почтили память жертв резни

Несколько тысяч человек приняли участие в четверг в траурной церемонии в хорватском Вуковаре, приуроченной к 30-летию массового убийства в Овчарах.

В ноябре 1991 года сербские ополченцы, Югославская народная армия и Территориальная Оборона Югославии взяли Вуковар после 80-дневной осады. В местной больнице нашли убежище защитники города, 264 из которых (по данным ООН), в основном гражданские лица и военнопленные, были казнены на заброшенной свиноферме в Овчарах.

По данным Вуковарской больницы, погибли не менее 1624 человек, тела 500 жертв до сих пор не найдены. Сербский суд и Международный трибунал по бывшей Югославии приговорили 8 исполнителей преступления к тюремным срокам от 5 до 20 лет.

В мемориальном марше от здания больницы к мавзолею, где были перезахоронены погибшие в резне, приняли участие член Президиума Боснии и Герцеговины от боснийских мусульман, премьер-министр, президент и спикер парламентар Хорватии. Родственники и близкие погибших возложили к захоронению цветы.