Базилика Рождества Христова: на завершение реставрации нужны полтора миллиона евро

В Базилике Рождества Христова в Вифлееме практически завершены реставрационные работы. В течение восьми лет на обновление храма ушли порядка 13 миллионов евро - в основном это были пожертвования различных религиозных конфессий. Однако, что бы поставить точку, не хватает еще около 1,5 млн. Но Большая часть амбициозного проекта (здание не ремонтировалась более пяти веков) осуществлена и, что крайне важно, усовершенствована крыша.

Зияд аль-Бандак, глава палестинского комитета по восстановлению церкви: "Были постоянные проблемы с дождевой водой, которая стекала по стенам. Это влияло на структуру здания и негативно сказывалось на состояние мозаики и фресок. Портились и полы. У нас было очень много работы, связанной с этими погодными факторами. Есть и еще одна проблема - дым, который поднимается от горящих свечей".

Храм был построен в четвертом веке на месте, где по преданию родился Иисус. Согласно заключенному в XIX веке договору, святыня находится в совместном владении Иерусалимской православной, Армянской апостольской и Римско-католической церквей.