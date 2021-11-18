Миграционный кризис: 430 человек вылетели в Ирак

Самолёт "Иракских авиалиний" с 430 мигрантами на борту вылетел в четверг днём из аэропорта Минска, подтвердили "Интерфаксу" дипломатические источники. В Багдаде заявили, что готовятся другие рейсы.

Между тем Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что все беженцы из стихийного лагеря на белорусско-польской границе перемещены в транспортно-логистический центр, "ввиду резко ухудшающихся погодных условий и создающейся угрозы для жизни, особенно детей", - говорится в сообщении ведомства.

А вот, что говорят те, кто находится внутри: "Этот лагерь Беларусь построила для нас. Но по мере того, как всё больше людей приходят из леса, он становился все более переполненным ...Мы не знаем, что будет дальше, не знаем, вернёмся ли в Ирак или сможем уехать в одну из европейских стран. Все здесь потратили много денег и не хотят возвращаться. Но при этом никто не берет на себя ответственность за нас", - курдский юноша не пожелал назвать свое имя.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей обострился 8 ноября, когда несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны, часть из них попыталась попасть на территорию ЕС.

Зампредседателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас, прибывший с визитом в Анкару, поблагодарил Турцию за помощь в разрешении кризиса. С прошлой пятницы турецкие власти запретили гражданам Ирака, Сирии и Йемена подниматься на борт вылетающих в Беларусь самолётов.