ЕС налаживает производство чипов

Еврокомиссия ослабляет ограничения на субсидии, чтобы стимулировать производство полупроводников на континенте.

Так ЕС намерен решить проблему беспрецедентного дефицита микрочипов, из-за которого простаивают автозаводы и предприятия-производители смартфонов, а также электротехнического и медоборудования.

Но перед Брюсселем стоит непростая задача - равномерно распределить выгоду от реализации плана по всей еврозоне.

Маргрет Вестагер, вице-президент Еврокомиссии по вопросам конкуренции:

"Это решение повышает гибкость для предотвращения гонки за субсидиями. Оно обеспечивает предоставление пропорциональной, точечной помощи в соответствии с общеевропейским подходом, сводя к минимуму дисбаланс в конкурентной сфере. Помощь будет оказана там, где в ней действительно есть необходимость. И, глядя на развитие мировой индустрии микропроцессорных технологий, я делаю вывод, что сегодня существует особая потре бность в запуске крупномасштабного производства в Европе".

Ряд стран, например, Франция и Германия, требовали для нацкомпаний беспрепятственного доступа к финансированию, чтобы те могли составить конкуренцию Китаю. Другие (включая Данию и Нидерланды) - выступили против выделения госсредств местным производителям микроэлектроники.

Комиссия, похоже, нашла "золотую середину".

Сандро Гози, депутат Европарламента: "Это хороший старт. Очевидно, что нам нужно двигаться в разных направлениях, диверсифицировать производство, чтобы стать действительно конкурентоспособными. Необходимо делать все, чтобы условия для европейской индустрии и индустрии остальной части мира были равными. Безусловно, Евросоюзу крайне важно обрести технологическую независимость в производстве микрочипов".

Еврокомиссия также решила продлить до 30 июня 2022 года временную программу господдержки европейских компаний и предприятий, которые понесли серьёзные экономические потери во время кризиса пандемии.