Митинг против прививок в Братиславе

В центре Братиславы во время акции протеста против санитарных ограничений ранения получили двое полицейских в результате использования участниками митинга средств пиротехники.

Несколько сотен активистов выступили против прививок и действующих мер по борьбе с распространением коронавируса. На демонстрации присутствовал бывший премьер-министр Роберт Фицо.

Ранее словацкие власти запретили отказавшимся от вакцинации и не переболевшим ковидом посещать общественные мероприятия. В стране введены крупные денежные штрафы за нарушения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.