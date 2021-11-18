Варшава опасается роста напряженности на границе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил возможность серьезной эскалации миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом глава кабинета сказал в интервью немецким СМИ. По словам Моравецкого у польских рубежей находятся порядка 20 тысяч нелегалов. "Мы не можем ничего исключать", - добавил премьер.

Корреспондент Euronews Валери Горья рассказывает о развитии ситуации:

"Недавние события, произошедшие на белорусско-польской границе, повышают ожидания здесь, на польской стороне. Тот факт, что сотни мигрантов были перемещены из самодельных укрытий в огромный транспортно-логистический центр "Брузги" на белорусской территории, где людям все стало теплее и комфортнее, рассматривается в качестве доброй воли со стороны президента Беларуси Александра Лукашенко.

В минувшую среду состоялся телефонный разговор Лукашенко с канцлером Германии Ангелой Меркель. Они обсудили вопрос предоставления гуманитарной помощи мигрантам, находящимся на белорусской стороне границы. Между тем остаются сомнения относительно намерений Лукашенко снизить градус напряженности.

Действие режима чрезвычайного положения, введенного в приграничных с Республикой Беларусь районах Польши, должно завершится в конце ноября. Однако сложно поверить в то, что у польских парламентариев возникнет желание смягчить ограничительные меры, особенно после заявления министра обороны Польши о том, что конфликт может продлиться несколько месяцев".