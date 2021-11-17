Сергей Лавров обвинил США в лицемерии

Москва ответила на критику Запада по поводу испытаний, в ходе которых был поражен недействующий российский спутник. Ранее госдеп США назвал "безрассудными" испытания, в результате которых якобы возникли угрозы для астронавтов МКС. Глава российского МИДа отверг эти обвинения:

Сергей Лавров, глава МИД России: "Заявлять, что Российская Федерация создает риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, это по меньшей мере лицемерие. Вы правильно сказали, фактов никаких нет".

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, испытания привели к созданию большого количества космического мусора, который теперь представляет опасность для Международной космической станции. "Это", ' добавил он, - "демонстрирует, что Россия разрабатывает новые системы вооружений - от лазерного оружия до спутников, способных вытеснить с орбиты другие аппараты".

Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО: "Этj вызывает беспокойство как потому, что обломки фактически представляют риск для гражданской деятельности в космосе, так и потому, что эти испытания наглядно показывают - Россия сейчас разрабатывает новые системы вооружений, которые могут сбивать спутники, и наносить вред важным космическим объектам земной инфраструктуры".

В минобороны РФ отметили, что прошедшие испытания - "плановая деятельность по укреплению обороноспособности страны, исключающая возможность нанесения ущерба ее безопасности в космической сфере и на земле". В ведомстве подчеркнули, что ранее подобные испытания проводили США, Китай и Индия.