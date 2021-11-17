Катар делает ставку на молодые кинематографические таланты

Девятый год подряд Катар чествует лучшие художественные и документальные фильмы, собственные или из других стран региона, на кинофестивале Аджиал. Из-за COVID-19 кинопоказы проводится в гибридном формате — частично в кинозале, частично через интернет.В программе — 85 фильмов из 44 стран.

Опора на молодые таланты

Половина фильмов, представленных в программе, создана режиссёрами проживающими в регионе Ближнего Востока. Половина из них — женщины. Йеменская кинематографистка Шаима ат-Тамими, представила свой фильм «Не слишком расслабляйся». Это личная история, рассказывающая о ее попытке преодолеть потерю молодым поколением корней с помощью письма, которое она отправляет своему дедушке. Этот фильм демонстрируется в рамках секции «The Made in Qatar», в которой также участвует короткометражный фильм катарского режиссёра Халифы ат-Тани «Граница». В нём изображено антиутопическое будущее, но поводом для него послужили проблемы, переживаемые современным обществом.

Режиссёры секции "Made in Qatar" Doha Film Institute

Институт кинематографии в Дохе, проводящий этот кинофестиваль, создал себе репутацию воспитателя молодых талантов как из самого города, так и со всего мира. Его руководительница Фатма Ар-Ремаихи говорит о необходимости уделять особое внимание молодым людям, потому что предстоит стать опорой катарского кино. Для его развития нужно готовить не только квалифицированных кинематографистов, но и искушенную аудиторию. Потому что одно не существует без другого. Поэтому в члены жюри фестиваля Аджиал выбираются молодые люди в возрасте от 8 до 25 лет.

Фильм открытия фестиваля — «Герой» лауреата Оскара, иранского режиссёра Асгара Фархади. Исполнитель главной роли Амир Джадиди называет Фархади ведущим интеллектуалом нашего времени и моральным авторитетом.

Творчество на фоне пустынного пейзажа

Одно из самых популярных мест для кинематографистов и любителей кино в Катаре — Киногородок. Он расположен в в пустынном районе Брук, известном также под названием полуостров Зекрит, всего в часе езды от Дохи. Свыше 20 лет назад он был специально построен для съёмок популярного телесериала. Местность вокруг сейчас стала заповедником.

Киногородок. GET YOUR GUIDE

Воспитание талантов

Интерактивная выставка с новейшими технологиями, призванная воспитать новое поколение кинематографистов-новаторов, расположена на территории Северо-западного университета Катара.

Северо-западный университет в Катаре. RYAN DONNELL/Ryan Donnell

Студенты здесь имеют возможность попрактиковаться с кинокамерой или попробовать себя в качестве актёра. Теоретические знания здесь можно испытать на практике. Секретами мастерства с молодежью делятся опытные наставники. Среди них лауреат премий профессор Жуан Кейрога, призывающий студентов снимать фильмы со смыслом и не бояться бросать вызов статус-кво.

Надя аль-Хатер считает, что многие удивятся тому, сколько в регионе появляется женщин-режиссёров. Сама она работает на своим вторым короткометражным фильмом, тесно сотрудничая с признанным продюсером Джастином Крамером.

Картины молодых катарских режиссёров, опирающиеся на национальные особенности, историю и культуру, безусловно заслуживают внимания.