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Катар делает ставку на молодые кинематографические таланты

 Euronews
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Катар делает ставку на молодые кинематографические таланты
Авторское право  euronews
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Девятый год подряд Катар чествует лучшие художественные и документальные фильмы, собственные или из других стран региона, на кинофестивале Аджиал. Из-за COVID-19 кинопоказы проводится в гибридном формате — частично в кинозале, частично через интернет.В программе — 85 фильмов из 44 стран.

Опора на молодые таланты

Половина фильмов, представленных в программе, создана режиссёрами проживающими в регионе Ближнего Востока. Половина из них — женщины. Йеменская кинематографистка Шаима ат-Тамими, представила свой фильм «Не слишком расслабляйся». Это личная история, рассказывающая о ее попытке преодолеть потерю молодым поколением корней с помощью письма, которое она отправляет своему дедушке. Этот фильм демонстрируется в рамках секции «The Made in Qatar», в которой также участвует короткометражный фильм катарского режиссёра Халифы ат-Тани «Граница». В нём изображено антиутопическое будущее, но поводом для него послужили проблемы, переживаемые современным обществом.

Doha Film Institute
Режиссёры секции "Made in Qatar"Doha Film Institute

Институт кинематографии в Дохе, проводящий этот кинофестиваль, создал себе репутацию воспитателя молодых талантов как из самого города, так и со всего мира. Его руководительница Фатма Ар-Ремаихи говорит о необходимости уделять особое внимание молодым людям, потому что предстоит стать опорой катарского кино. Для его развития нужно готовить не только квалифицированных кинематографистов, но и искушенную аудиторию. Потому что одно не существует без другого. Поэтому в члены жюри фестиваля Аджиал выбираются молодые люди в возрасте от 8 до 25 лет.

Фильм открытия фестиваля — «Герой» лауреата Оскара, иранского режиссёра Асгара Фархади. Исполнитель главной роли Амир Джадиди называет Фархади ведущим интеллектуалом нашего времени и моральным авторитетом.

Творчество на фоне пустынного пейзажа

Одно из самых популярных мест для кинематографистов и любителей кино в Катаре — Киногородок. Он расположен в в пустынном районе Брук, известном также под названием полуостров Зекрит, всего в часе езды от Дохи. Свыше 20 лет назад он был специально построен для съёмок популярного телесериала. Местность вокруг сейчас стала заповедником.

GET YOUR GUIDE
Киногородок.GET YOUR GUIDE

Воспитание талантов

Интерактивная выставка с новейшими технологиями, призванная воспитать новое поколение кинематографистов-новаторов, расположена на территории Северо-западного университета Катара.

RYAN DONNELL/Ryan Donnell
Северо-западный университет в Катаре.RYAN DONNELL/Ryan Donnell

Студенты здесь имеют возможность попрактиковаться с кинокамерой или попробовать себя в качестве актёра. Теоретические знания здесь можно испытать на практике. Секретами мастерства с молодежью делятся опытные наставники. Среди них лауреат премий профессор Жуан Кейрога, призывающий студентов снимать фильмы со смыслом и не бояться бросать вызов статус-кво.

Надя аль-Хатер считает, что многие удивятся тому, сколько в регионе появляется женщин-режиссёров. Сама она работает на своим вторым короткометражным фильмом, тесно сотрудничая с признанным продюсером Джастином Крамером.

Картины молодых катарских режиссёров, опирающиеся на национальные особенности, историю и культуру, безусловно заслуживают внимания.