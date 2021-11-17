Срочная новость
This content is not available in your region

Египет

Египет: наводнение и нашествие скорпионов

Access to the comments Комментарии
 Ирина Александрова
euronews_icons_loading
Скорпион, архивное фото
Скорпион, архивное фото   -   Авторское право  Jacques Brinon/AP
Размер текста Aa Aa

В провинции Асуан на юге Египта по меньшей мере четыре человека погибли и более пятисот пострадали от укусов скорпионов. Причиной нашествия вредителей стала непогода. Скорпионы расползлись по улицам городов после мощных ливней и града, которые обрушились на Асуан. Жителей провинции и туристов призывали не выходить из домов и избегать мест с большим количеством деревьев. Египет - родина толстохвостых скорпионов. Их яд вызывает тяжелое отравление и может убить человека меньше чем за час.